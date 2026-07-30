La violencia irrumpió en una comunidad donde todos se conocen. En Juan Pujol, un pequeño paraje rural del partido de Pergamino donde vive apenas un puñado de familias, un conflicto vecinal que, según la investigación, se originó por animales sueltos terminó con un joven asesinado, dos familiares heridos de bala y un hombre detenido acusado de homicidio.

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Según informó el medio local La Opinión, el hecho ocurrió durante la tarde del miércoles y tuvo como víctima fatal a Juan Benítez, de 29 años. Además, Gustavo Benítez, de 52 años, y Eduardo Benítez, de 50, sufrieron heridas de arma de fuego y fueron trasladados de urgencia al Hospital San José de Pergamino.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el enfrentamiento se produjo tras una antigua disputa entre vecinos por el ingreso de animales a campos linderos. La discusión habría derivado primero en una pelea y, más tarde, en un ataque armado.

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Los investigadores sostienen que Ramiro Otermín regresó al lugar con armas de fuego luego de un primer enfrentamiento. Siempre según la investigación, integrantes de la familia Benítez intentaron desarmarlo, pero en medio del forcejeo el acusado habría extraído un revólver y efectuado los disparos que provocaron la muerte del joven e hirieron a su padre y a su tío.

Un video registró parte del ataque

Uno de los elementos más importantes de la investigación es un video grabado por la pareja de la víctima, quien comenzó a filmar cuando observó que el acusado regresaba al lugar portando un arma larga.

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La secuencia quedó incorporada al expediente y, junto con las declaraciones de testigos y las pericias balísticas, será una de las principales pruebas con las que trabaja la Fiscalía para reconstruir la mecánica del ataque.

En un primer momento intervino el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil debido a la posible participación de un adolescente de 16 años, hijo del acusado. Sin embargo, tras las primeras declaraciones testimoniales, la causa pasó a manos del fiscal Francisco Furnari, titular de la Fiscalía N° 8 de Pergamino.

El imputado será indagado por los delitos de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego por la muerte de Juan Benítez y por dos hechos de tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego en perjuicio de los familiares que sobrevivieron al ataque.

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Una comunidad conmocionada

El crimen provocó una fuerte conmoción en Juan Pujol, una pequeña comunidad rural donde los vecinos aseguran que todos se conocen y donde, según distintos testimonios recogidos por La Opinión, existían conflictos de larga data entre las familias involucradas.

Tras el homicidio comenzaron a difundirse reclamos para que la Justicia también investigue denuncias previas por amenazas, hostigamientos y otros episodios que, según sostienen habitantes del paraje, habrían sido advertidos durante años sin que lograran evitar el desenlace fatal.

Mientras avanza la investigación, la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar con precisión cómo ocurrió el ataque y establecer las responsabilidades penales de todos los involucrados.