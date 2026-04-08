Un impactante caso de violencia familiar sacude a la localidad bonaerense de Don Torcuato, donde una mujer de 49 años está acusada de asesinar a su madre, de 79, y de intentar matar a su hijo adolescente.

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El hecho salió a la luz tras un llamado al 911 que alertaba sobre una situación de extrema violencia en una vivienda ubicada en la calle Entre Ríos al 1300. Al llegar, los efectivos policiales se encontraron con el chico de 14 años en la vereda. El menor aseguró que había escapado luego de que su madre intentara ahogarlo y manifestó temor por lo que podía haber ocurrido con su abuela.

Al ingresar al domicilio, los uniformados hallaron el cuerpo sin vida de la jubilada en uno de los dormitorios. Según las primeras pericias, la víctima presentaba signos de haber sido golpeada y tenía una almohada sobre la cabeza, lo que indicaría que fue asfixiada.

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La investigación quedó a cargo de la comisaría Tercera de la zona, que identificó a la víctima como Ankica Buncic. De acuerdo a los primeros datos, la acusada —de profesión abogada— tendría antecedentes de problemas de salud mental y se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico.

Además, de acuerdo a lo que publicó diario Hoy, se supo que la mujer trabaja en la Prosecretaría del Tribunal de Inmigrantes del Poder Judicial de la Nación y que actualmente estaba de licencia médica y medicada.

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La causa quedó en manos del fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada correspondiente, bajo la carátula de homicidio, mientras se intenta determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos y el estado de salud mental de la imputada al momento del ataque.