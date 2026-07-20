Conmoción en Tres Arroyos: despidieron con honores al policía bonaerense Alan Molina, asesinado en Fuerte Apache
El oficial fue asesinado mientras cumplía funciones en el complejo de Tres de Febrero. Familiares, amigos, vecinos y autoridades participaron del último adiós. La Policía Bonaerense realizó un homenaje con protocolo formal.
Con profunda conmoción, familiares, amigos, vecinos y efectivos policiales despidieron este lunes en Tres Arroyos al oficial de la Policía Bonaerense Alan Molina, quien fue asesinado mientras cumplía funciones en el complejo habitacional Fuerte Apache, en el partido de Tres de Febrero.
El último adiós se realizó en el Cementerio Municipal de Tres Arroyos, donde una multitud acompañó a la familia del joven policía, especialmente a su esposa y a su bebé, en una jornada marcada por el dolor y el reconocimiento a su labor.
El sepelio contó con un homenaje institucional de la fuerza, encabezado por autoridades de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que llegaron desde La Plata para acompañar a los efectivos locales y rendir tributo al agente caído en servicio.
También estuvo presente el intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, junto a integrantes del Ejecutivo municipal, quienes expresaron el acompañamiento de la comunidad a la familia del oficial.
La muerte de Alan Molina generó una fuerte conmoción en la región del sudoeste bonaerense, donde vecinos y compañeros destacaron su compromiso y vocación dentro de la fuerza provincial.
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