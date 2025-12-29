Un hombre de 57 años, vecino de Villa Gesell, falleció en la vía pública tras descompensarse en plena zona urbana. El hecho ocurrió en la intersección de la avenida 3 y el paseo 122, donde se desplegó un operativo de emergencia del sistema de salud municipal.

Ads

Según informaron fuentes oficiales, un llamado al sistema de emergencias alertó sobre la presencia de un hombre que estaría atravesando un cuadro de convulsiones. Ante esa situación, un equipo de profesionales de la salud acudió rápidamente al lugar y le brindó los primeros auxilios.

Posteriormente, el paciente fue trasladado de manera inmediata al hospital local, aunque, pese a los esfuerzos del personal médico, ingresó sin signos vitales. Desde el Gobierno local confirmaron que se trataba de un hombre argentino, de 57 años, residente de la ciudad.

Ads

La comuna indicó que la Secretaría de Salud dio intervención a la Policía Científica y a la Fiscalía correspondiente, aunque será la autopsia la que permita determinar las causas del fallecimiento.

El episodio generó conmoción entre vecinos y transeúntes que se encontraban en la zona al momento del hecho.

Ads