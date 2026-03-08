Un trágico episodio sacudió a la comunidad costera del partido de Villa Gesell, luego de que un guardavida que prestaba servicio en la localidad de Mar de las Pampas falleciera tras efectuarse un disparo en la cabeza dentro de su casilla en la zona de playa.

Ads

El hecho ocurrió alrededor de las 15:50, según indicaron fuentes vinculadas a la investigación. Tras el episodio, el trabajador fue trasladado de urgencia en un vehículo particular al hospital municipal de Villa Gesell, donde los médicos intentaron estabilizarlo debido a la gravedad de las heridas. Sin embargo, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el disparo habría sido efectuado dentro de la casilla donde el guardavida cumplía su turno, lo que motivó un rápido operativo policial en el lugar.

Ads

En el caso interviene la Comisaría Tercera de Villa Gesell, que secuestró el arma utilizada y trabaja para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

Fuentes del entorno laboral señalaron que la última persona que tuvo contacto con el guardavida fue una compañera que realizó el relevo cerca de las 13:00. Según su testimonio, ambos mantuvieron una conversación normal y no advirtió comportamientos fuera de lo habitual. Incluso, al despedirse, el trabajador le habría dicho: “Nos vemos mañana”.

Ads