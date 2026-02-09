La investigación por el asesinato de Lucas Larroque, el joven de 30 años que murió tras una brutal golpiza a la salida de un boliche en Batán, sumó en las últimas horas definiciones clave del fiscal Leandro Arévalo, a cargo de la causa en Mar del Plata. Según confirmó el funcionario judicial, hubo dos patadas mortales cuando la víctima ya estaba en el piso y el nivel de violencia fue “rara vez visto en la sociedad”.

Las declaraciones se conocieron luego de la difusión de nuevos videos que registran el ataque y que, para la fiscalía, resultan determinantes para sostener la imputación contra Lautaro Galván Vieytes (18), acusado de homicidio agravado por alevosía, un delito que prevé prisión perpetua.

En diálogo con C5N, Arévalo explicó que las imágenes permiten descartar que la muerte haya sido consecuencia de un golpe contra el asfalto. “Hay dos patadas, una después de la caída y otra en un segundo momento. Está comprobado por los peritos que la fractura craneal no se produce por la caída”, sostuvo, según consignó el medio marplatense 0223.

El fiscal también confirmó que el acusado declarará en tribunales y aclaró que no hay más personas detenidas por el hecho. “Hay una mujer aprehendida por un episodio periférico, pero no se la puede vincular con el ataque”, precisó.

Consultado sobre una posible comparación con el caso Fernando Báez Sosa, Arévalo negó que exista un paralelismo directo. En declaraciones a Extra Radio (102.1), explicó que “más allá de que se trate de una pelea a la salida de un boliche y una patada”, en Pinamar se trató de una agresión grupal, mientras que en Batán fue “uno contra uno”. Sin embargo, remarcó que en ambos hechos hubo “un idéntico nivel de salvajismo, por fuera de cualquier pauta de civilización”.

De acuerdo a la reconstrucción oficial, el conflicto comenzó con una discusión entre jóvenes en el exterior del local nocturno. Larroque intervino junto a su pareja para frenar la pelea, pero terminó siendo atacado. “Vuelve a intentar calmar la situación, es agredido y ya en el piso lo patea dos veces”, describió el fiscal en diálogo con LU6, citado por La Capital de Mar del Plata. Según detalló, las lesiones provocaron “un resultado previsible y una muerte prácticamente inmediata”.

En paralelo, habló Rocío, la pareja de la víctima, quien presenció el ataque. “Vi cómo moría Lucas”, relató en declaraciones televisivas. Según contó, todo comenzó cuando su hija intentó defender a una amiga que estaba siendo golpeada afuera del pub. “Le avisé que me querían pegar. Eso fue lo último que le dije. Después vi cómo le pegaron una trompada en la cara y cayó en seco”, recordó.

La mujer también cuestionó la asistencia médica posterior al ataque y aseguró que la ambulancia demoró cerca de 45 minutos. Sin embargo, desde el SAME informaron que el móvil llegó en tres minutos y que la víctima fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) antes de las 7.00 de la mañana.

Mientras avanza el análisis de los registros fílmicos y los testimonios incorporados al expediente, el crimen sigue generando conmoción en Mar del Plata y en toda la provincia de Buenos Aires, con una causa marcada por la crudeza de las imágenes y la gravedad de la acusación.