Una mujer de 32 años fue detenida en la madrugada de este domingo en Pedro Luro, localidad del partido de Villarino, en el sur de la provincia de Buenos Aires, acusada de haber matado a su pareja de una puñalada durante una discusión.

Pedro Luro es una localidad de unos 11 mil habitantes, según el último censo nacional de 2022.

El episodio se registró pasadas las 4.00 de la mañana en un predio ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 807, en inmediaciones del acceso Norte de la localidad, donde se encuentra una estación de servicio YPF actualmente abandonada.

Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Comisaría Segunda de Villarino acudieron al lugar tras un llamado de emergencia y procedieron a la detención de Cristina Mabel Irfell, domiciliada en la zona. De acuerdo a la investigación preliminar, en el marco de una discusión de pareja, la mujer atacó con un arma blanca a Braian Ludvick, de 39 años.

De acuerdo a lo que publicó el medio regional La Brújula 24, la víctima sufrió una herida punzocortante en el tórax, a pocos centímetros del esternón, que le provocó la muerte en el lugar, pese a la rápida intervención policial.

En la escena se halló el arma blanca presuntamente utilizada, que fue secuestrada, y se dispuso la preservación del lugar para el trabajo de los peritos. Además, se identificó a dos testigos presenciales, quienes fueron trasladados para prestar declaración.

La causa quedó en manos de la UFIJ Nº 5 del Departamento Judicial Bahía Blanca, que continúa con las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.