El fin de semana del sábado 23 y domingo 24, al caer la tarde, exactamente a las 18:00, la Vieja Estación, hoy Centro Cultural Municipal, se transforma en un escenario donde el pasado cobra vida.

Actores, cantantes, bailarines y músicos recrean la historia del ferrocarril y su impacto en el desarrollo social, cultural y turístico de la ciudad. Bajo la dirección de Juan Carlos Pereyra y con artistas locales, esta visita guiada dramatizada forma parte del programa “Artes escénicas en espacios patrimoniales”, impulsado por la Municipalidad de Chascomús.

La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa: se recomienda conseguir entradas a través del sitio que habilitó la Municipalidad: https://apps.chascomus.gob.ar/visitasguiadas/

No solo se recorre un edificio centenario del ferrocarril, inaugurado en 1865 y convertido en centro cultural tras la apertura de la nueva terminal, sino que también se revive el clima de antaño: los personajes que pasaron por aquellos andenes emergen en escena para contarnos cómo el tren transformó para siempre la vida chascomunense.

Es una propuesta ideal para familias, aficionados a la historia, y para quienes disfrutan del arte en espacios que combinan patrimonio arquitectónico y compromiso cultural.

