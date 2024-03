Luego del temporal que azotó gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante los últimos cuatro días, finalmente cesaron las tormentas. Sin embargo, algunas localidades siguen afectadas, tal el caso del Hospital Municipal Santa Francisca de Arrecifes, según informaron en un comunicado emitido este viernes.

Las autoridades del nosocomio debieron tomar medidas extremas para proteger el tomógrafo con el que cuentan y decidieron protegerlo con un gazebo para evitar que se arruine con el agua que se filtra por las goteras del techo.

En el documento, la dirección del centro médico “ofrece disculpas a sus pacientes por las condiciones en que deben ser atendidos debido a las deficiencias estructurales y de mantenimiento que presenta el nosocomio local. Lo mismo, a los profesionales médicos y personal de enfermería por los inconvenientes que esto provoca en sus trabajos”.

Así protegen el tomógrafo en el Hospital Municipal Santa Francisca de Arrecifes.

Y continúan lamentándose: “Tener que colocar un gazebo sobre el tomógrafo para que no se arruine con el agua que cae del techo y baldes en numerosos sectores de las instalaciones para que no se inunden, además, muestra una triste imagen del Hospital que no se condice con la calidad de atención que se busca optimizar día a día”.

Los baldes colocados en diferentes instalaciones del Hospital Municipal.

En ese contexto aclaran que “desde el inicio de la gestión del intendente Fernando Bouvier se vienen realizando diferentes tareas de reparación y refacciones”, sin brindar detalles sobre si existió alguna comunicación con el Ejecutivo a partir de esta circunstancia.

“No obstante, por la magnitud del edificio y la gran cantidad de problemas que presenta, sumado a lo costoso de las obras necesarias, llevará un tiempo considerable poner en debidas condiciones al único efector de salud de nuestra ciudad”; finaliza el comunicado.