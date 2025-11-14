Atilio Díaz, titular de la Unión Vecinal 9 de Julio, murió al caer del tinglado donde estaba haciendo algunas reparaciones, este jueves cerca del mediodía en la sede del club, ubicado en la calle San Martín 2050.

El trágico desenlace causó una profunda consternación entre los socios y la comunidad local. Según algunos testimonios, el hombre se encontraba trabajando en la parte más alta de la estructura de chapa en momentos en que se precipitó al suelo.

"Hoy recibimos una noticia muy triste para todos los que somos parte de este gran club, nos dejo nuestro querido presidente Atilio Díaz. Solo tenemos palabras de agradecimiento por todo lo que hizo en su mandato, por luchar siempre por nuestros pibes, por hacer hasta lo imposible por lograr unas lindas infancias, siempre haciendo eventos para los niños, un gran padre, abuelo, y líder", expresaron desde la entidad en las redes sociales.

El sentido mensaje agrega: "Este loco amaba los colores del club, vivía por su club y daba todo por él… Logró un montón de cosas y los proyectos que nos dejó! Gracias Atilio por tanto! Ahora solo pedimos que descanses en paz y nuestro pésame a sus familiares y conocidos", y cierra, "el club hoy está de luto , te vamos a recordar siempre Atilio!". La Unión Vecinal 9 de Julio fue fundada el 26 de julio de 1964 y el año pasado celebró 60 años en la comunidad de Longchamps.

