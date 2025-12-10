La incertidumbre y la angustia crecen con el paso de las horas en torno a la desaparición de Gonzalo Ferloni, el joven de 18 años que fue visto por última vez el domingo por la tarde mientras nadaba en las aguas del río Quequén junto a un grupo de amigos. El operativo para dar con su paradero lleva más de 48 horas y, pese al despliegue de recursos, aún no hubo resultados positivos.

Según confirmaron fuentes oficiales, la búsqueda continua con personal especializado y apoyo logístico reforzado. A lo largo de la jornada de ayer se sumaron más equipos y voluntarios a los rastrillajes iniciados apenas se conoció la desaparición del joven.

Entre los nuevos refuerzos se incorporaron integrantes de la Escuela de Kayak de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Necochea. Bajo la coordinación de Hugo Quirino, los kayaks recorrieron distintos sectores del río para ampliar el área de inspección y colaborar con las tareas que realizan Prefectura Naval Argentina, Bomberos, Policía y Defensa Civil del municipio.

Además de las fuerzas de seguridad, distintos civiles se unieron de manera espontánea a la búsqueda, movilizados por el pedido de la familia de Gonzalo y la preocupación social generada por el caso. Vecinos y allegados recorrieron la costa y zonas accesibles del río, sumándose al trabajo de los equipos profesionales.

La última vez que se vio al joven fue cuando intentaba cruzar el río de una orilla a otra, momento en el que desapareció de la superficie.

Las autoridades señalaron que las tareas continuarán de forma ininterrumpida mientras las condiciones lo permitan, y solicitaron a la comunidad evitar acercarse a las zonas de búsqueda para no entorpecer el trabajo de los equipos especializados.