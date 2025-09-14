La huelga de los municipales de tiempo indefinido afecta a todos los servicios públicos del distrito del norte de la provincia de Buenos Aires, y se declaró luego que fracasaren las negociaciones que se venían manteniendo con el ejecutivo municipal.

Entre los reclamos está el pedido de un “incremento de haberes no inferior al 20%, Ropa de trabajo y elementos de seguridad, mejora de las condiciones edilicias de los lugares donde prestan servicios los agentes municipales cese de persecuciones y/o amedrentamiento de nuestros afiliados y llamado a concursos para cubrir cargos que se encuentran vacantes u ocupados en forma interina”.

Luego de las denuncias por amedrentamiento realizadas por el Sindicato, el intendente arrecifeño, Fernando Bouvier en diálogo con periodista Eduardo Greco en Nuevo TV Arrecifes, señaló que “el diálogo con el Sindicato es bueno” y “siempre estuvo”.

“En lo que se habla de persecución a los trabajadores; al contrario. Si hubo alguna discusión se ha llamado al jefe y al empleado, y si el empleado no quería trabajar más en ese lugar, lo hemos cambiado. Siempre estamos abiertos a buscar soluciones. Si hay alguna área en particular que haya ocurrido, no tengo conocimiento”, comentó respecto a las acusaciones.

En cuanto a las posibles vías de resolución del conflicto, Bouvier señaló que “lamentablemente venimos con una situación complicada”. El jefe comunal precisó que este año otorgaron en enero un 20% y en marzo un 15% de recomposición salarial. "En julio empezamos a hablar de nuevo con el Sindicato, nos pidieron un 20% y las arcas municipales no están en condiciones. Obviamente que lo merecen; ésa no es la discusión”, sostuvo.

Bouvier también admitió “una baja importante en la coparticipación que recibimos de la provincia y una baja prolongada en recaudación de tasas”. “Pedimos una reunión con el Ministerio de Economía da la Provincia y estoy esperando que me contesten”, acotó, y reconoció que no volvieron a llamar al Sindicato porque no tienen otra respuesta para darles que es otro bono de $ 70.000.

Juan José Maury, titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Arrecifes, dijo que vienen acompañando a Bouvier desde el inicio de su gestión, “tratando de entender el difícil contexto económico”. "A tal punto lo hicimos que el mes pasado algunos compañeros se enojaron conmigo porque querían parar y les pedí que no lo hiciéramos para no interferir en las elecciones, para que no se tome esto como algo político. Pero el que no entiende que los trabajadores no llegan ni a mitad de mes con sus bajos sueldos es el Intendente. Y al parecer tampoco le importa, porque anoche andaba de fiesta… No hemos recibido ni un llamado ni un mensaje ni de Bouvier ni de nadie del Ejecutivo”, expresó.

“Evidentemente, ellos esperan que los empleados se cansen, apelan al desgaste; pero están consiguiendo todo lo contrario. Faltarles el respeto a quienes sostienen día a día la Municipalidad, cuando no les alcanza ni para comer, los hace indignar aún más. Si esto sigue así, con el Ejecutivo no queriendo dialogar, nos obligan a endurecer las medidas de fuerza. Les pedimos perdón a los vecinos, pero sepan que el Intendente les niega un aumento a los trabajadores que tienen un sueldo básico de 380 mil pesos y, mientras tanto, sigue contratando gente nueva a la que le paga 600 mil pesos como monotributistas”, amplió Maury.