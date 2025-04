"(Federico Susbielles, de Unión por la Patria )es un tipazo. Vos sabés que yo estoy en contacto con él desde el primer momento", dijo Javier Milei en una larga entrevista con Alejandro Fantino en streaming.

Además, el Jefe de Estado cuestionó a quienes le exigieron en su momento visitar la ciudad tras la fatal inundación de marzo pasado: "Yo no quería ir el día (del temporal), por eso aparecí de golpe sin que nadie se enterara, porque yo no quería ir con la plata bajo el brazo, me parecía una miserabilidad. Entonces agarré y me fui sin que nadie lo supiera y aparecí ahí".

En este sentido, dijo que chatea día de por medio con el Intendente y valoró el desafío que tiene tras la tormenta: "Vos te das cuenta el desafío que tiene ese hombre. Tienen que reconstruir la ciudad. ¿Le vas a ir a hacer una ventajita política? Mirá si yo iba y estaba en la foto que los peticionadores de fotos, esos imbéciles con déficit de IQ, piden y por hacer perder cinco horas (a los encargados de resolver los problemas tras la inundación)… Por la foto puede morir gente. Y esos imbéciles siguen diciendo que mi accionar en Bahía Blanca estuvo mal y a destiempo".