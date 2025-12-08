El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, expresó que la medida será contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional,que ingresaría esta semana al Senado de la Nación para su tratamiento.

Ads

“Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo”, indicó Aguiar.

“No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, sostuvo.

Ads

La marcha de ATE confluirá con movimientos sociales que reclaman cambios en la ley de Presupuesto 2026.

Ads