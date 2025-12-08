Contra la reforma laboral: Paro y movilización de ATE este martes
Previo a la presentación del proyecto de flexibilización laboral, la Asociación Trabajadores del Estado concretará un paro nacional este martes, acompañado de una marcha al Congreso de la Nación. Desde el Gobierno de Javier Milei aseguraron que la iniciativa no contempla a los estatales, pero los empleados públicos desconfían de la administración libertaria.
El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, expresó que la medida será contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional,que ingresaría esta semana al Senado de la Nación para su tratamiento.
“Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo”, indicó Aguiar.
“No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, sostuvo.
La marcha de ATE confluirá con movimientos sociales que reclaman cambios en la ley de Presupuesto 2026.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión