El contrabando de álbumes del Mundial 2026 quedó bajo investigación judicial luego de que el fuerte desabastecimiento en kioscos y comercios impulsara el crecimiento del mercado ilegal.

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A fines de mayo de 2026, se iniciaron controles vehiculares preventivos realizados por el Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina sobre la avenida Suárez al 2700, en el barrio de Barracas, en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el procedimiento fueron detenidos dos vehículos particulares que transportaban mercadería sospechosa. Al revisar la carga, los efectivos encontraron 2.200 álbumes oficiales Panini provenientes de Brasil.

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Como los ocupantes no pudieron presentar documentación que acreditara el ingreso legal al país, intervino el Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N.º 8. Luego de la verificación realizada por especialistas de ARCA, la carga fue valuada en alrededor de 100 millones de pesos y quedó secuestrada.

Con la información reunida durante el operativo en Barracas, la Justicia federal autorizó nuevos procedimientos. La investigación llevó a un depósito ubicado en Lanús, provincia de Buenos Aires, donde los investigadores encontraron un centro logístico presuntamente utilizado para almacenar y distribuir mercadería importada de forma irregular.

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El allanamiento en Lanús mostró que el circuito investigado no operaba únicamente con álbumes del Mundial. Entre los elementos secuestrados aparecieron artículos de indumentaria, bazar y productos tecnológicos, incluyendo TV Box, auriculares, proyectores, notebooks, cargadores, gamepads, equipos de aire acondicionado, aspiradoras y otros productos. Toda esa mercadería fue valuada en aproximadamente 98 millones de pesos.

La causa, iniciada en la Ciudad de Buenos Aires y ampliada hacia el sur del conurbano bonaerense, continúa abierta por presunta infracción al Código Aduanero. Además de los dos detenidos originales, un tercer sospechoso quedó incorporado al expediente mientras los investigadores buscan reconstruir la red completa de distribución.