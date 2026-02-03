La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) llevó adelante un operativo de fiscalización sobre embarcaciones deportivas en la zona norte del conurbano. El procedimiento permitió recuperar más de $56 millones en impuestos adeudados tras la retención preventiva de tres yates de lujo en San Fernando.

El detalle de las deudas detectadas

Durante el operativo, los agentes constataron moras significativas en embarcaciones de alto valor de mercado:

Yate 1 : Valuado en 450.000 dólares ; acumulaba una deuda de $33,5 millones .



: Valuado en ; acumulaba una deuda de . Yate 2 : Valuado en 400.000 dólares ; debía casi $16 millones en tributos.



: Valuado en ; debía casi en tributos. Yate 3: Valuado en 225.000 dólares; registraba una deuda de $7 millones.

En todos los casos, los propietarios cancelaron el total de lo adeudado en menos de 24 horas para evitar el secuestro definitivo de los bienes.

"Fiscalización inteligente"

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que el objetivo central es lograr que quienes tienen mayor capacidad económica cumplan con sus obligaciones. "Recaudar con progresividad es clave para sostener la inversión pública", remarcó el funcionario, subrayando que no es justo que los cumplidores financien a quienes evaden.

Desde el inicio de la gestión de Axel Kicillof, ARBA ha recuperado más de $30.700 millones en el segmento de embarcaciones de lujo y ha detectado 2.253 barcos que no estaban registrados ante el fisco provincial.

Marco legal para la retención

ARBA está facultada para retener preventivamente naves deportivas cuando se verifican condiciones específicas:

Valuación superior a $32 millones .

. Mora mayor al 10% de la valuación o deuda de al menos el 30% de las cuotas vencidas.

de la valuación o deuda de al menos el de las cuotas vencidas. Falta de inscripción en los registros provinciales.

Antecedentes

Este operativo se suma a una serie de acciones sostenidas por el organismo en las guarderías del Conurbano Norte. En años anteriores, ARBA ya había detectado irregularidades similares en amarraderos de la zona.