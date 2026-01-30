MetroGAS rubricó un convenio con el Ministerio de Capital Humano de la Nación para impulsar la capacitación profesional de personas con conocimientos en la industria del gas que deseen iniciar su actividad laboral como gasistas matriculados y que busquen fortalecer, así, el empleo calificado y la seguridad en las instalaciones de gas natural.

Ads

“Para MetroGAS es un orgullo ser referente en este tipo de capacitaciones. Este convenio forma parte de un camino sostenido para fortalecer la articulación público-privada y generar oportunidades de formación y empleo de calidad”, indicó Mazzucchelli tras la firma del acuerdo.

La capacitación tiene como objetivo transferir conocimientos técnicos y profesionales vinculados con las instalaciones internas de gas natural, brindando herramientas concretas para mejorar la empleabilidad de los participantes, se informó oficialmente.

Ads

El curso se dictará de manera presencial en el Centro de Formación Laboral en Oficios que el Ministerio de Capital Humano reacondicionó de lo que fue el Instituto Garrigós, ubicado en el barrio porteño de La Paternal, y se desarrollará a lo largo de cuatro semanas, entre los meses de enero y febrero. El programa contempla cinco módulos obligatorios y un sexto módulo optativo, con clases orientadas a contenidos técnicos, normativos y de buenas prácticas profesionales.

Ads