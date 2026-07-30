Vecinos autoconvocados de Mar del Plata convocaron a un cacerolazo para este jueves a las 21 con el objetivo de reclamar acciones concretas contra la inseguridad. La protesta apunta a convertirse en un llamado de atención para las autoridades municipales, provinciales y nacionales frente al incremento de los hechos delictivos que, según denuncian, afectan a distintos barrios de la ciudad.

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La convocatoria se gestó a través de redes sociales y grupos vecinales de WhatsApp, donde desde hace tiempo se multiplican las denuncias por robos, arrebatos, entraderas, delitos cometidos por motochorros y hechos vinculados al narcomenudeo. Los organizadores sostienen que el sentimiento de inseguridad dejó de ser una preocupación aislada para transformarse en un reclamo colectivo.

Los vecinos aseguran que la paciencia se agotó ante la falta de respuestas y consideran que la delincuencia ganó terreno en distintos sectores de la ciudad, mientras que los controles y la prevención resultan insuficientes.

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Entre los principales cuestionamientos figuran la escasa presencia policial en algunos barrios, la falta de controles sobre los delincuentes que circulan en motocicletas y el incumplimiento de anuncios sobre el envío de refuerzos de fuerzas federales.

Quienes impulsan la protesta remarcan que los índices delictivos continúan en aumento o se mantienen en niveles elevados, con robos a viviendas, comercios, automóviles y motocicletas, además de una creciente preocupación por la expansión del narcomenudeo y la violencia asociada.

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El cacerolazo busca que el reclamo trascienda los barrios y se escuche en toda la ciudad. La intención es hacer visible el descontento de miles de vecinos y exigir que la seguridad vuelva a ocupar un lugar prioritario en la agenda pública.

Los organizadores sostienen que, más allá de que las soluciones no sean inmediatas, esperan que la manifestación sirva para que las autoridades adopten medidas concretas y que el reclamo ciudadano sea tenido en cuenta de cara a las políticas de seguridad en Mar del Plata, la quinta ciudad más poblada del país.