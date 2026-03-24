La comunidad de Nicanor Olivera (La Dulce) atraviesa una conmoción tras la muerte de una vecina y anunció una serie de acciones para visibilizar la crítica situación sanitaria. Bajo la consigna “Unidos por la salud de nuestro pueblo”, vecinos convocaron a una marcha este miércoles 25 de marzo y a una reunión comunitaria el próximo 6 de abril.

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La movilización tendrá como punto de llegada la delegación municipal y busca expresar el malestar por la falta de médicos y las dificultades en la atención de emergencias en la unidad sanitaria local. En tanto, el encuentro del 6 de abril, previsto para las 19:30 en el Club de Pesca, apunta a organizar un reclamo conjunto y avanzar en posibles soluciones.

La convocatoria surge luego del fallecimiento de una mujer que, según relataron vecinos, sufrió un paro cardíaco en un contexto de serias dificultades para recibir asistencia. De acuerdo a los testimonios, no había médico de guardia y la ambulancia no llegó a tiempo, por lo que debió ser trasladada en un vehículo particular.

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El hecho reavivó reclamos históricos en la localidad, donde desde hace años se denuncian falencias en el sistema de salud. “Esto viene hace alrededor de dos años, hay días en que uno se presenta en la unidad sanitaria y no hay médicos”, señalaron vecinas al medio local nden.com.ar, quienes aseguraron que la situación “es de toda la comunidad”.

En ese marco, también cuestionaron a las autoridades por la falta de respuestas: “Hay muchísimo abandono en todos los sentidos. Los funcionarios que tienen que garantizar nuestros derechos no lo están cumpliendo”, expresaron.

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No obstante, destacaron el compromiso del personal de salud local, al que agradecieron por sostener la atención “con enorme esfuerzo” pese a la falta de recursos y profesionales.

En paralelo, indicaron que aún no hay definiciones sobre posibles acciones legales por parte de la familia de la víctima, aunque algunos vecinos calificaron lo ocurrido como un caso de “abandono de persona”.