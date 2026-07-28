La comunidad de Necochea volverá a movilizarse este sábado 1 de agosto para reclamar la construcción de la Autovía 88, una obra considerada clave para reducir la siniestralidad en uno de los corredores más transitados del sudeste bonaerense.

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La convocatoria fue impulsada por la familia de Ana "Anita" Peralta Rondanina, la adolescente de 15 años que falleció tras un choque ocurrido en la Ruta Provincial 88.

Bajo la consigna "Por Anita. Por todos. Autovía 88 para la vida", el encuentro comenzará a las 17.00 en la Plaza Dardo Rocha, donde los organizadores invitan a los asistentes a llevar una vela en homenaje a Anita y a todas las víctimas fatales que dejó la ruta.

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"Nos reunimos para pedir algo que no puede esperar: una Autovía 88 que salve vidas", expresa el mensaje difundido por la familia, que busca transformar el dolor por la tragedia en un reclamo colectivo por una infraestructura vial más segura.

Anita, jugadora de vóley de la categoría Sub-15 del Club Once Unidos de Mar del Plata, regresaba a Necochea el 12 de julio tras disputar un torneo cuando el remís en el que viajaba chocó contra un camión frigorífico en el kilómetro 55 de la Ruta Provincial 88, a la altura del paraje San José.

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El conductor del vehículo, Santiago Irigoyen, murió en el acto, mientras que la adolescente permaneció cuatro días internada en terapia intensiva en el Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, donde finalmente falleció el 16 de julio.

Desde entonces, su madre, Andrea Rondanina, encabeza una campaña para impulsar la construcción de la doble calzada. La petición online ya reunió 39.066 firmas, reflejando el respaldo de vecinos de Necochea, Mar del Plata y otras localidades de la región.

El pasado 23 de julio, Andrea y su hija Sofía entregaron personalmente el petitorio al ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, durante una visita oficial a Necochea.

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En ese encuentro, Katopodis reconoció la necesidad de avanzar con una doble calzada y asumió el compromiso de desarrollar un proyecto técnico para la futura Autovía 88. Sin embargo, la obra aún no cuenta con financiamiento, licitación, presupuesto definido ni fecha de inicio.

La Ruta Provincial 88, de aproximadamente 125 kilómetros, conecta Mar del Plata con Quequén y es utilizada diariamente por trabajadores, estudiantes, pacientes, deportistas, turistas y transportistas que abastecen al Puerto Quequén, uno de los principales polos exportadores del país.