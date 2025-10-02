Racing y River se enfrentarán este jueves por los cuartos de final de la Copa Argentina en el Gigante de Arroyito a partir de las 18.00, en un choque que promete mucho.

La Academia viene de empatar el clásico de Avellanada y se ubicarse como el único equipo argentino con vida en la Libertadores, mientras que el Millonario viene de perder Deportivo Riestra en el Más Monumental y quedar eliminado del torneo continental.

En este marco, si el equipo de Marcelo Gallardo llegara a perder esta tarde y quedar eliminado, la crisis futbolística que atraviesa podría dispararse aún más.

Vale destacar que será el primer enfrentamiento en que Maximiliano Salas juegue ante su ex equipo, tras su polémica salida en el mercado de pases de invierno por la cláusula de rescisión.

El ganador de hoy se cruzará en semifinales ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

