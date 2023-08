Estudiantes cayó por 1 a 0 ante Corinthians en San Pablo, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con gol de Gil a los 17 minutos del primer tiempo, y en una semana será la revancha en La Plata.



El "Timao" de Vanderlei Luxemburgo se llevó demasiado premio, mantiene su invicto como local ante equipos argentinos en Copa Sudamericana y llegará con ventaja para disputar la segunda parte de la serie en busca de las semifinales.



Estudiantes hizo un buen partido donde los puntos más altos del equipo fueron los trabajos de José Sosa, Eros Mancuso y Santiago Núñez. Sin embargo, pese al dominio del "Pincha", el equipo argentino no pudo encontrar opciones de gol.



El entrenador de Estudiantes, Eduardo Domínguez, dijo que “las sensaciones que quedaron son de confianza para la revancha del martes que viene en La Plata". "La llave está abierta y nos vamos con confianza", aseguró tras el partido.





- Síntesis -







Corinthians: Cassio; Bruno Méndez, Gil, Murillo y Fabio Santos; Gabriel Moscardo y Maycon; Matías Rojas, Renato Augusto y Biro; Yuri Alberto. DT: Vanderlei Luxemburgo.



Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Luciano Lollo y Eros Mancuso; Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui, Santiago Ascacibar y José Sosa; Benjamín Rollheiser y Mauro Boselli. DT: Eduardo Domínguez.







Gol en el primer tiempo: 17 minutos Gil (C).



Cambios en el segundo tiempo: 11 minutos Gustavo Silva por Biro (C), 23 minutos Javier Altamirano por Zuqui (E), Ángel Romero por Yuri Alberto (C) y Giuliano por Rojas (C), 32 minutos Franco Zapiola por Sosa (E) y Mauro Méndez por Boselli (E) y 34 minutos Ruan Oliveira por Gabriel Moscardo (C).



Amonestados: Bruno Méndez y Fabio Santos (C). Jorge Rodríguez, Benjamín Rollheiser y Leonardo Godoy (E).







Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)



VAR: Angelo Hermosilla (Chile)



Estadio: Neo Química Arena (Corinthians)