La Plata
Ordenar por:
Balbín convoca al radicalismo bonaerense en un acto con fuerte mensaje electoral contra la gestión de Kicillof
Contra decreto del Gobierno: Por un paro de prácticos, se paralizaron los principales puertos de la Provincia y el país
Senador del PRO advirtió que ampliar la Octava Sección Electoral requeriría una reforma constitucional
"Modelo de acompañamiento": Kicillof inauguró la nueva guardia de Salud Mental del Hospital Alejandro Korn
Reapareció Aníbal en Casa de Gobierno bonaerense: "Nunca me van a ver con un cartel de Cristina libre"
Kicillof inicia la semana con una inauguración en el Hospital Alejandro Korn y define el resto de su agenda
A 74 años de la muerte de Evita: Actos y eventos homenaje a la "abanderada de los humildes" en Provincia
La Plata: se infartó en el trabajo, lo llevaron en remís en vez de una ambulancia y ordenan una indemnización millonaria
Romo aseguró que "el 51% de los alumnos de la facultad de medicina de la Universidad de La Plata son extranjeros"
Tras la muerte de Luisina en Ruta 2, vecinos de El Peligro cortaron el tránsito y reclamaron un puente peatonal
Página 1 de 146