-Por Emir Diamante

En un contexto mundial de crisis por la pandemia de coronavirus que aqueja a casi todos los países del mundo, la cordura le ganó al capricho y los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se postergaron un año luego de una charla que mantuvo el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, con el primer ministro de Japón, Abe Shinzo.

La decisión, contaminada, la oficializó el COI a través de un informe en su sitio web en el que explicó: "La propagación sin precedentes e impredecible del brote ha deteriorado la situación en el resto del mundo. En las circunstancias actuales y en base a la información proporcionada por la Organización Mundial de la Salud, se concluyó en que los JJOO deben reprogramarse para una fecha posterior a 2020, pero no después del verano de 2021 para salvaguardar la salud de los atletas, todos los involucrados en los Juegos Olímpicos y la comunidad internacional".

Joint Statement from the International Olympic Committee and the Tokyo 2020 Organising Committeehttps://t.co/XNcaa4Gvx8 — Olympics (@Olympics) March 24, 2020

Atrás quedaron muchos retazos, desde la confirmación del COI de llevar a cabo el evento entre el 24 de julio y 9 de agosto hasta la última publicación el domingo de que se iba a tomar "las próximas cuatro semanas" para decidir. Entre medio, Bach le pidió a los atletas que sigan entrenando a pesar de que muchos países están en cuarentena para evitar la propagación del COVID-19 y nadie puede salir de su casa.

En los últimos días emergieron presiones de todo tipo para el comité. Australia y Canadá anunciaron no iban a ir a Tokio 2020 en caso de que se sostenga la fecha inicial y Estados Unidos amenazó con no enviar a sus deportistas. También, la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF por sus siglas en inglés) manifestó que no era adecuado realizar el certamen entre julio y agosto ni los Juegos Paralímpicos desde el 25 de agosto al 6 de septiembre.