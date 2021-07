El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió la vuelta a la atención presencial para actividades profesionales y la reapertura de 15 estaciones de subte, anunció el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

En la Ciudad, la situación es la siguiente:

● El descenso en los casos se siguió consolidando. El promedio de casos nuevos por día bajó de 2.500 a 1.100.

● El R, la tasa de contagiosidad, se mantiene por debajo de uno, en 0,98.

● Y la ocupación de camas de terapia intensiva del sector público sigue bajando, aunque a un ritmo lento, y pasó del 81% al 43%.

A partir de este 9 de julio, las medidas que se aplican en la Ciudad son:

● Los encuentros sociales en el espacio público van a estar permitidos con un máximo de 20 personas.

● También van a estar permitidos los encuentros de hasta 10 personas en espacios al aire libre dentro de casas y departamentos, y en espacios comunes de edificios.

● Las actividades profesionales van a poder volver a la presencialidad con un máximo del 30% de ocupación de las oficinas.

● También se va a permitir el uso de los espacios comunes en hoteles, con 30% de capacidad.

● A partir del 12 de julio van a reabrir progresivamente 15 estaciones de subte: 10 abren el lunes 12 y las otras 5 el jueves 15. El lunes 12 se suman Plaza de Mayo y Acoyte, en la A; Callao, Dorrego y Carlos Gardel, en la B; Lavalle en la C; Callao y Palermo, en la D, y Boedo y Medalla Milagrosa en la E. Y el 15, Carabobo y Loria, en la A; San Martín en la C; José María Moreno en la E, y Venezuela en la H.

● A partir de agosto van a volver los eventos culturales al aire libre con un máximo de 1.000 personas.



Según se informó la estrategia sanitaria de la Ciudad tiene tres pilares:

1. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD Y PLAN DE TESTEOS.

La evidencia en el mundo muestra que rastrear, testear, aislar y hacer el seguimiento de los contactos estrechos es la mejor manera de cortar la cadena de contagios. La Ciudad tiene 72 centros en los que se han hecho casi 4,5 millones de testeos. Cada persona que vive en la Ciudad tiene un centro para testearse a no más de 20 cuadras de su casa.

● En las vacaciones de invierno se reforzarán los testeos para las personas que quieran disfrutar de Buenos Aires de manera cuidada. A partir del 12 de julio los turistas van a poder testearse sin turno, tanto al ingresar como al salir de la Ciudad, en 5 nuevos centros de testeo. Dos van a ser unidades móviles que van a ir recorriendo las principales zonas turísticas y 3 van a ser fijos y van a funcionar en los Centros de Atención al Turista de Recoleta, Retiro y Palermo.



2. VACUNACIÓN

En total, la Ciudad ya recibió 2.013.414 vacunas y aplicó el 98%.

Más de 1,5 millón de personas -es decir la mitad de la población de la Ciudad-, ya recibió al menos una dosis. Esto incluye, de los empadronados:

➔ El 100% del personal de salud matriculado en la Ciudad.

➔ El 100% de los mayores de 60.

➔ El 100% de los trabajadores de la educación.

➔ El 95% de los trabajadores y trabajadoras de los comedores comunitarios, de los Centros de Primera Infancia y de otros espacios sociales.

➔ El 91% de los policías.

➔ El 98% de las personas de entre 18 y 59 con factores de riesgo.

➔ Y el 96% de la población de entre 35 y 59 años sin factores de riesgo.

Hoy se abrió el empadronamiento para vacunar a los de entre 30 y 34 años que no tengan ningún factor de riesgo. Y sigue abierto para todas las personas de todos los demás grupos que todavía no se vacunaron.



● La Ciudad empezó a evaluar si es posible combinar vacunas de diferentes laboratorios. Hace unos días se abrió la convocatoria y ya se inscribieron casi 5.700 voluntarios. Del total de inscriptos, se eligieron 180 que serán vacunados en estos días con una segunda dosis de vacunas como AstraZeneca o Sinopharm. Se los va a monitorear día a día y tres semanas después se va a evaluar la inmunidad alcanzada y presentar los resultados al Ministerio de Salud de la Nación.



En la Ciudad, hay capacidad para aplicar 35.000 vacunas por día, en la medida en que el Gobierno nacional provea las dosis.



3. RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

La lucha contra la pandemia nos incluye a todos, gobiernos y sociedad. Y es imprescindible mantener este compromiso. Hay que seguir con los cuidados esenciales: uso del tapabocas, mantener la distancia y evitar los lugares mal ventilados.





Por último, respecto a la educación, se indicó que "muchos alumnos necesitan un acompañamiento extra para aprender los contenidos".

"Durante la segunda mitad del año se va a implementar “Segundo Boletín”, un plan personalizado y diseñado a la medida de las necesidades de cada estudiante de secundario. La idea es fijar objetivos y planes de aprendizaje concretos que involucren a los chicos, los docentes y las familias. Por eso, desde el Ministerio se ofrecen apoyo y espacios de consulta adicionales a las horas de clase para poder seguir trabajando en una educación de calidad", se adelantó.