La jueza Susana González La Riva, a cargo del Juzgado Correccional N.º 3 de Bahía Blanca, condenó a Franco Nahuel Sánchez a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, tras hallarlo culpable de haber contactado por medios electrónicos con una menor de edad con el fin de cometer un delito contra la integridad sexual (grooming) y producción de representaciones de las partes genitales de menores de 18 años con fines predominantemente sexuales, en concurso real.

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La investigación realizada por la UFIJ N°20, a cargo del fiscal Rodolfo De Lucia, determinó que entre julio y el 4 de septiembre de 2023, el imputado, que entonces tenía 25 años, utilizó una cuenta de Instagram bajo el nombre falso de Ezequiel Hernández para entablar contacto con una niña de 14 años a quien conocía previamente por desempeñarse como docente en el establecimiento educativo al que ella asistía.

A través de dicha aplicación, el condenado mantuvo diversas conversaciones con la menor con el propósito de atentar contra su integridad sexual, intentó generar un mayor vínculo, le envió mensajes de contenido sexual, le propuso un encuentro personal con fines sexuales y le solicitó imágenes de sus partes íntimas, las cuales la víctima le envió junto con las de una amiga.

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Asimismo, la Justicia acreditó que el 4 de septiembre de 2023 el hombre produjo imágenes con fines sexuales de la misma adolescente y de una amiga de 15 años. Aprovechándose de la relación previa, les solicitó mediante la misma red social que obtuvieran fotos sexuales y se las enviaran a cambio de la suma de 10.500 pesos, dinero que autorizó a retirar por cajero automático en dos operaciones realizadas esa misma tarde.

Como consecuencia de la modalidad de pena impuesta, la magistrada dispuso que el condenado cumpla durante el plazo de tres años diversas reglas de conducta, entre las que se incluyen fijar residencia, someterse al cuidado del Patronato de Liberados, la prohibición absoluta de contacto y de acercamiento a menos de 100 metros de las víctimas, y la realización de un tratamiento psicológico previa evaluación de su necesidad y eficacia.

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