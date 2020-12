Un grupo de personas estaba haciendo un asado en una estructura de cemento con una parrilla cercana al césped. El fuego se “desmadró” y varias dotaciones de bomberos tuvieron que participar para controlar un incendio que alcanzó las 150 hectáreas.

“Fue en la zona del Puente Viejo, estaban haciendo un asado y se fue todo el incendio hacia la zona de sembrados, para el lado de Marisol”, expresó el Jefe del Cuerpo de Bomberos de Oriente, Andrés Cologna, a LU24.

Varias dotaciones de Bomberos Voluntarios se hicieron presentes. “Está controlado pero no está extinguido”, aclaró Cologna. El fuego se fue por la orilla del Rio Quequén pero no hubo casas ni animales perjudicados solo superficie sembrada.

“Me gustaría que la gente que viene a pasar el día al Quequén Salado o a la Cueva del Tigre no haga fuego, ya que no está permitido, esto no es un camping”, enfatizó el bombero.

El Secretario de Seguridad de Coronel Dorrego, Eduardo del Valle, afirmó que el daño es importante y que Bomberos de Policía de Bahía Blanca se dirigieron al lugar para “evaluar la situación y tratar de encontrar algún tipo de prueba que vincule a los autores”.