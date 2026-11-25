La tradición gaucha volverá a ser protagonista en Coronel Pringles con la realización de la 78° Fiesta Anual Tradicionalista, una celebración que se desarrollará del jueves 26 al domingo 29 de noviembre con propuestas musicales, danzas folklóricas, jineteadas y encuentros de tropillas.

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Organizada por la Asociación El Fogón de los Gauchos, con el acompañamiento de la Municipalidad de Coronel Pringles, la festividad reunirá a artistas, agrupaciones tradicionalistas y representantes de distintas delegaciones.

La programación tendrá actividades en diferentes espacios de la ciudad y combinará espectáculos gratuitos con jornadas de campo que tendrán entrada arancelada.

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Música y danzas para comenzar los festejos

La apertura será el jueves 26, a las 20.30, con una charla a cargo de tropilleros pringlenses en la sala Ricardo Alfonsín del Palacio Municipal. La actividad tendrá entrada gratuita.

El viernes 27, desde las 21, los festejos continuarán en el Parque Social con una noche de música y baile. Se presentarán Pancho Santarén y Aura Nativo, habrá danzas a cargo de la peña de la institución y se realizará la presentación de aspirantes a representantes 2026-2027.

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El cierre de la jornada estará a cargo de Los Carrizo, con un baile popular. El acceso también será gratuito.

Jineteadas y tropillas durante el fin de semana

El sábado 28, desde las 14, tendrá lugar la jineteada y el entrevero de tropillas, con un valor de entrada de 20.000 pesos.

La actividad continuará a las 21 con una programación artística que incluirá la presentación de Germán Montes, danzas de la peña organizadora y la elección de las representantes 2026-2027.

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También actuará La Callejera y habrá un baile popular para cerrar la jornada.

El domingo 29 concentrará algunas de las principales propuestas tradicionalistas. A las 10 comenzará el paseo gaucho y, a las 12.30, se realizará un almuerzo para delegaciones y público general, durante el cual también se entregarán premios a las agrupaciones participantes.

Por la tarde, desde las 15, se desarrollará una jineteada correspondiente a la segunda semifinal clasificatoria para Jesús María 2027, en la Provincia de Buenos Aires.

Además, habrá una monta especial protagonizada por El Brujito y Yoni Ojeda, conocido como La Revancha.

Para esta última jornada, el valor de la entrada será de 40.000 pesos.

La celebración representa una nueva oportunidad para disfrutar de las costumbres camperas, la música folklórica y las destrezas criollas, en una propuesta que mantiene viva la identidad tradicionalista de Coronel Pringles.

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