El Honorable Concejo Deliberante de Coronel Pringles abrió las inscripciones para una nueva edición del Concejo Deliberante Estudiantil, una propuesta destinada a alumnos de escuelas secundarias del distrito que busca acercar a los jóvenes al funcionamiento de las instituciones democráticas.

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La convocatoria fue presentada por los concejales Cristina Espil y Gustavo Bottini, quienes brindaron detalles del certamen dirigido a estudiantes de 5°, 6° y 7° año de establecimientos educativos públicos y privados.

"Hoy nos convoca el Concejo Deliberante Estudiantil que se realiza cada dos años. Es una muy buena propuesta para que los jóvenes se acerquen al Concejo Deliberante, estén en contacto con los concejales, con los problemas y las situaciones que se dan a diario en nuestra vida cotidiana y puedan proponer alternativas de solución", expresó Espil durante el lanzamiento.

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Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 6 de julio y podrán realizarse en la sede del Concejo Deliberante, de lunes a viernes entre las 8.00 y las 13.00.

Desde la organización esperan una amplia participación de las escuelas del distrito. "Sabemos que hay instituciones a las que les gusta mucho participar y está bueno que los profesores puedan motivar a los alumnos, dada la importancia que tiene la participación ciudadana", señaló la edil.

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Una vez concluida la etapa de inscripción, los estudiantes deberán elaborar y presentar proyectos vinculados a distintas problemáticas de la comunidad. Las iniciativas serán debatidas en sesiones especialmente organizadas para el certamen, replicando el funcionamiento habitual del cuerpo deliberativo.

"Los chicos van a tener la oportunidad de vivir toda la dinámica que implica el Concejo Deliberante y de esta manera generar un espacio de aprendizaje tan importante", destacó Espil.

Por su parte, Bottini precisó que los proyectos podrán abordar temas relacionados con ciencia y tecnología, medio ambiente, discapacidad y accesibilidad, cultura, turismo, deporte, salud y bienestar.

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Además, cada escuela podrá presentar hasta tres iniciativas. Las sesiones deliberativas se desarrollarán los días 13 y 27 de agosto a las 18.00 en el recinto del Concejo Deliberante, mientras que la entrega de resultados está prevista para el 10 de septiembre.

Como incentivo, las instituciones ganadoras recibirán subsidios municipales destinados a fortalecer sus actividades educativas. El primer premio será de 600 mil pesos, el segundo de 400 mil y el tercero de 200 mil pesos.

Finalmente, los organizadores remarcaron que este año se decidió adelantar el cronograma para facilitar la participación de las escuelas y se pusieron a disposición de docentes y alumnos para brindar asesoramiento en la elaboración de los proyectos.

"Vamos a acercarnos a las escuelas que lo requieran para ayudarlos a conformar proyectos y explicar cómo funciona el Concejo Deliberante", concluyó Espil.