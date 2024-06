En Coronel Pringles, un hombre fue aprehendido por intentar estafar a una mujer mayor con el "cuento del tío", mientras que una agente de la Guardia Urbana fue violentamente agredida durante el operativo.



El hecho ocurrió cuando Lucas Brachetti, de 30 años y oriundo de Capital Federal, se comunicó con una mujer de 90 años, haciéndose pasar por policía y diciéndole que su hija había tenido un accidente, por lo que debía entregar dólares para evitar que la culparan. Sin embargo, la policía, alertada por el nieto de la mujer, logró detener al estafador al llegar al domicilio.

Brachetti fue capturado en posesión de 1.300 dólares y 4.000 pesos, que están siendo investigados por posible vínculo con otros delitos similares. Su cómplice logró escapar en un Renault Fluence gris.

Sin embargo, ese no fue el único hecho policial que envuelve a este caso. Durante el operativo, Victoria Candia, una agente de la Guardia Urbana de 36 años, fue agredida por Miguel Ángel Valverdi, de 71 años, hijo de la víctima.

Mientras se llevaba a cabo el procedimiento policial, Valverdi golpeó a Candia en el rostro cuando esta intentaba impedirle el paso, dejándola inconsciente y causándole fracturas en el maxilar y el tabique nasal. La agente fue hospitalizada y se encuentra bajo observación.

Candia se mostró molesta porque Valverdi hasta el momento no fue detenido, a pesar de la gravedad de las lesiones que le causó. “Estoy indignada y tengo mucha bronca y tristeza porque en ningún momento le falté el respeto ni le di motivos para que me golpeara así”, declaró Candia. Además, manifestó su preocupación por la falta de acción del hijo de Valverdi, un oficial de policía que estaba presente en el momento del ataque y no intervino.

Según informó el medio La Nueva, la investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 9 de Bahía Blanca, bajo la dirección del fiscal Diego Conti. Valverdi sigue en libertad y en calidad de investigado, algo que genera controversia y descontento entre la comunidad y la propia víctima.