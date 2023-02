El productor rural fue multado, pero logró llamar la atención. El hombre colgó las cabezas de los terneros faenados en un lugar público y provocó la reacción de la policía que se lo llevó a la comisaría.

“Me mataron un potrillo hace casi cuatro años. Hicieron daños en la chacra y ahora me mataron estos dos terneros de 170 kilos. La chacra está a 300 metros de la estación de servicio”, dijo en forma de queja en dialogo con “Mañanas de campo”.

“A otro muchacho que tiene un tambo al lado del balneario le faenaron una vaquillona preñada que tenía para parir. Hablé con otro que me dijo que le mataron diez. Veinte kilómetros alrededor del pueblo le han robado a todos”, aseveró.

Finalmente, la policía le labró una contravención por desorden en la vía pública. Bertolotto contó: “Algunas personas me saludaron en la calle, algunos productores me llamaron. Soy consciente lo que hice. Me perdí dos horas en la comisaría, me llevaron al hospital, accedí a sacarme sangre para que no digan que estaba alcoholizado o drogado, me volvieron a la comisaría y con la firma de un papel me autorizaron a irme para regresar al día siguiente”.