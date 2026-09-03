Pringles se prepara para celebrar su 144° aniversario. Los festejos principales se desarrollarán el sábado 26 de septiembre desde el mediodía en la Plaza Juan Pascual Pringles, donde Los Palmeras serán los encargados de cerrar la celebración.

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El intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, brindó detalles de la programación en diálogo con María Rosa Luna, en La Voz del Orden, y explicó los motivos por los que este año se decidió trasladar la celebración a la plaza y no realizarla en el Balneario Municipal.

"Hay pronósticos de lluvia por sobre lo normal para primavera y verano, y pensamos en eso, ya que si se tiene que cambiar de locación es complejo", señaló el jefe comunal. En ese sentido, explicó que la decisión busca evitar modificaciones de último momento ante posibles condiciones climáticas adversas.

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La actividad comenzará al mediodía y tendrá como uno de sus momentos centrales el desfile de entidades, previsto para las 14.00 Luego, desde las 16.00, comenzarán los espectáculos musicales sobre un único escenario.

La grilla confirmada incluye a:

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70/30

Sebastián Prieto

Kaiser Carabela

Ayelén Reguera

Los Palmeras

DJ Nico Armario, quien estará a cargo del cierre a puro baile.

"Habrá un solo escenario en esta fiesta. A las 14.00 es el desfile, a las 16.00 inicia el primer show y todos los artistas estarán en el mismo escenario", explicó Matzkin.

El escenario estará ubicado cerca del mástil de la Plaza Juan Pascual Pringles, en una disposición similar a la utilizada el año pasado.

Inscripción para feriantes

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Los feriantes también tendrán su espacio durante la celebración. Según adelantó el intendente, las inscripciones abrirán en los próximos días y toda la información será difundida a través de los canales oficiales del Municipio.

"Les digo que se anoten, inscribanse porque la capacidad es limitada", remarcó Matzkin.

Fuegos artificiales de bajo impacto sonoro

Uno de los momentos más esperados será el cierre con un espectáculo de fuegos artificiales bajo la modalidad denominada "friendly fire", una propuesta de bajo impacto sonoro.

El intendente explicó que se tratará principalmente de un espectáculo lumínico, acompañado por música y con una duración aproximada de dos minutos.

"Habrá un show de fuegos artificiales al final, son de bajo impacto sonoro, denominados friendly fire, y que no afectan a mascotas ni personas. Es más bien lumínico, acompañado con música de fondo, y dura dos minutos", detalló.

Matzkin también indicó que la propuesta fue consultada con autoridades provinciales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y el área de Discapacidad, desde donde habría recibido autorización bajo el argumento de que se trata de un espectáculo inclusivo.

"Nos autorizaron porque es un show inclusivo. Cualquiera lo puede disfrutar sin afectar al resto de la sociedad", sostuvo.

El acto oficial será el jueves 24

Los festejos tendrán además una instancia institucional. El acto oficial por el aniversario se realizará el jueves 24 de septiembre en el Monumento a Pringles, ubicado en Boulevard 1 y Avenida 25 de Mayo.