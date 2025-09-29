Un suboficial primero de la Armada Argentina, identificado como Martín Eduardo Molina Benegas, fue detenido por orden del Juzgado de Garantías Nº 3 tras la denuncia radicada por una marinera que presta servicio en la Base Naval Puerto Belgrano. El sospechoso será indagado por el fiscal Marcelo Romero Jardín en la sede judicial de Moreno 25, informaron fuentes judiciales.

Según la denuncia, la víctima, una joven de 20 años, concurrió voluntariamente a la vivienda del acusado a mediados de este mes con la intención de “conocerlo”, pero allí habría sido sometida a relaciones sexuales no consentidas. En su relato, la mujer aseguró que los abusos se repitieron en más de una oportunidad, que el agresor estaba supuestamente bajo los efectos del alcohol y que durante los episodios la sujetó con violencia de los cabellos.

La investigación quedó radicada en la UFIJ Nº 14, a cargo del fiscal Romero Jardín, que ya ordenó medidas probatorias iniciales y tomó intervención en la causa desde que se presentó la denuncia el 14 de septiembre, según las mismas fuentes judiciales. La Fiscalía informó que avanza con la toma de testimonios y demás diligencias para esclarecer los hechos.

Tras los hechos, la denunciante recibió atención médica en el Hospital Naval por las lesiones que habría sufrido; ese dato forma parte de la línea de investigación que ya analiza la fiscalía.

La causa sigue abierta y, por ahora, el suboficial permanece detenido a la espera de la indagatoria. Es importante subrayar que, conforme al principio de presunción de inocencia, el detenido mantiene el derecho a su defensa hasta que un fallo judicial firme determine lo contrario.

