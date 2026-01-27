Desde el Municipio que gobierna Rodrigo Aristimuño informaron que la decisión se inscribe en una política de austeridad que la gestión implementa desde junio del año pasado, con el objetivo de administrar los recursos públicos con responsabilidad y garantizar un uso eficiente de los fondos.

Agregaron que el congelamiento alcanza a todos los cargos políticos del Ejecutivo y permite sostener las actualizaciones salariales de los trabajadores municipales, además de asegurar el normal funcionamiento de los servicios y el acompañamiento a quienes cumplen tareas esenciales.

"Esto repercute en los salarios del Gabinete por más de un año con los salarios congelados. También rubricamos con el sindicato un aumento para los trabajadores municipales", dijo Aristimuño en un video que difundió en sus redes sociales.

Ese acuerdo firmado en el marco de las negociaciones paritarias, contempla una suba del 3 % correspondiente a los haberes de diciembre de 2025, más una suba del 1 % por enero.

