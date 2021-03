El hecho ocurrió este 24 de marzo, día de la memoria y 45 aniversarios del golpe de estado de 1976. Un grupo de vecinos intervinieron los pañuelos blancos pintados en una plaza y los transformaron en una escarapela celeste y blanca

En el video que publico el autor expresó: "En la plaza de mi ciudad lo único que se permiten son símbolos patrios que nos representen a todos, como la escarapela y no un pañuelo. Me cansé de ver cómo ensucian la plaza con pañuelos que no representan a los argentinos, así que lo tapé. Viva la patria".

El pañuelo blanco es el símbolo que las Madres de Plaza de Mayo empezaron a utilizar en plena dictadura para reclamar por sus hijos desparecidos. Las pintadas en espacios públicos tienen la intención de mantener “viva” la memoria de aquellos años.