Un incendio se registró durante la noche del sábado en una vivienda ubicada en 11 de Septiembre al 100, en Punta Alta, el mismo domicilio donde un día antes un hombre había denunciado haber sido baleado en un hecho por el que fue detenido Ramiro Aristimuño (42), hermano del intendente de Coronel Rosales.

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Según informó El Rosalenio, las llamas comenzaron cerca de las 22 en el interior del inmueble. Ante la emergencia, dos dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar, junto con una cuadrilla de la Cooperativa Eléctrica y efectivos de la Policía Comunal.

La propiedad ya había sido escenario de otro episodio de similares características. Días atrás se había registrado un incendio en el mismo domicilio y, en aquella oportunidad, el ocupante había señalado que el fuego se había iniciado mientras manipulaba combustible para intentar poner en marcha una motocicleta.

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El ataque que puso la vivienda en el centro de la escena

El domicilio había cobrado notoriedad el viernes, cuando Federico Nicolás Prestipino, de 31 años, denunció haber sido atacado a tiros en la puerta de su casa.

De acuerdo con su relato, Aristimuño habría llegado hasta el domicilio, golpeado la puerta y, cuando Prestipino salió a atenderlo, le efectuó un disparo que impactó en el muslo izquierdo.

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Luego del balazo, siempre según la denuncia, el agresor habría golpeado a la víctima en la cabeza con la culata del arma.

Prestipino fue trasladado al Hospital Eva Perón, donde recibió asistencia médica. Los profesionales constataron que se encontraba fuera de peligro.

Una disputa sentimental, la hipótesis señalada por la víctima

Al declarar ante la Policía, Prestipino sostuvo que el episodio estaría relacionado con una disputa sentimental vinculada con su actual pareja, una joven de 21 años que se encontraba dentro de la vivienda al momento del ataque.

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Tras el hecho, Aristimuño fue detenido en el marco de la investigación y quedó a disposición de la Justicia.