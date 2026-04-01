Luego del fuerte temporal que afectó a Coronel Rosales, el intendente Rodrigo Aristimuño realizó un balance de la situación, en el que admitió limitaciones en la infraestructura local y remarcó la necesidad de avanzar en obras estructurales para hacer frente a fenómenos climáticos cada vez más intensos.

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El jefe comunal detalló que en apenas 30 minutos cayeron más de 65 milímetros de lluvia, una cifra que, sumada a la marea alta y otras condiciones, generó múltiples complicaciones en distintos sectores de la ciudad. “No hay estructura existente que pueda evacuar ese volumen de agua de manera inmediata”, explicó.

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Aristimuño señaló que, desde el inicio de su gestión hace dos años, el distrito ya atravesó dos temporales de gran magnitud. En ese marco, destacó que se vienen realizando tareas de mantenimiento en pluviales, bocas de tormenta y canales aliviadores, aunque reconoció que los trabajos “claramente no alcanzan”.

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En su análisis, el intendente vinculó la problemática al impacto del cambio climático, con lluvias más intensas y frecuentes, y al crecimiento urbano desordenado. “Se requieren inversiones estructurales en obra pública que llevan tiempo, planificación y recursos”, sostuvo.

Otro de los puntos que marcó es la situación de las calles de tierra, que superan las 550 en el distrito y se deterioran rápidamente ante cada episodio de lluvia, demandando un mantenimiento constante.

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El intendente también hizo referencia al contexto económico, al señalar que la respuesta a estas emergencias se sostiene con recursos municipales (tasas, equipamiento y combustible) en un escenario de menor disponibilidad y mayores demandas. “Dar respuesta a todo al mismo tiempo se vuelve cada vez más difícil”, afirmó.

Pese a las dificultades, Aristimuño aseguró que su gestión se hace cargo de la situación y remarcó el trabajo conjunto con la Provincia y los equipos municipales, que estuvieron operativos desde la madrugada para asistir a los vecinos.

Finalmente, el jefe comunal agradeció tanto a los trabajadores municipales como a los vecinos que colaboran con el cuidado del entorno, e hizo un llamado a reforzar la responsabilidad colectiva: mantener limpios los desagües y no arrojar residuos en la vía pública, para evitar que este tipo de situaciones se agraven.

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“Sabemos que falta mucho, pero este es el camino: hacernos cargo, trabajar y seguir dando respuestas”, concluyó.