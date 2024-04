Pehuén Co es una de las localidades turísticas de Coronel Rosales. Los vecinos están preocupados por una seguidilla de robos y quieren reunirse con el intendente, Rodrigo Aristimuño.

"La concurrencia es bastante fluida, los vecinos vienen todos los fines de semana, así que parece haber una tarea de inteligencia", dijo un vecino que reside en la localidad de menos de 1000 habitantes y que acostumbra a recibir turismo o familias con casas de fin de semana.

"No son rateros, no es algo al voleo. En una de las casas se llevaron sábanas, ropa, cubiertos. Por la situación que hay, uno se lleva las cosas de valor; pero ahora hay que llevarse todo, hay que hacer una mudanza", detalló.

Según el vecino, la semana pasada detuvieron a dos personas que no residían en la localidad sino que estaban alquilando. “Ya los largaron”, precisó.

"No sabemos si las cámaras de seguridad en el ingreso están funcionando. Vamos a pedir una reunión con el intendente, queremos que se pase de un destacamento a una comisaría y que haya más controles. No hay efectivos ni móviles para cubrir lo que es Pehuen Co ahora", cerró.