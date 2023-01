El veterano de Malvinas se llama Oscar Bauchi y en 1982 le escribió una carta a los padres con destino a la localidad de Punta Alta.

Ese relato escrito nunca llegó a los padres y, sorprendentemente, el ex soldado encontró la carta en un sitio web de subastas en Reino Unido.

Qué dice la carta:

“Viejo, yo estoy bien. Esta es la tercera carta que te escribo. No necesito nada, no me mandes ninguna encomienda porque no sé si viene a mis manos. Las cartas tuyas las recibí todas. Como te mandé a decir en las otras cartas, yo como bien, estoy muy gordo, aquí no pasa nada. Aparte, nosotros no tenemos que estar aquí porque somos clase 63 y está lleno de clase 62, así que no sé cuánto voy a estar acá. Espero que ustedes estén bien, no tengo más palabras. Mandá saludos y gracias a la tía y el tío chiche, las primas y nuestra familia, en especial a la abuela y a todos en el barrio. Chau. Pistón o Pato".

El medio local, El Rosalenio, informó que Bauchi encontró ese objeto histórico siendo subastado por 20 dólares en Ebay.