Coronel Suárez celebra la 10ª edición de la Füllsen Fest con todo el sabor alemán y el cierre de Antonio Rios
Este fin de semana, el Pueblo San José se viste de fiesta con música, gastronomía y el tradicional füllsen gigante.
El próximo sábado 8 y domingo 9 de noviembre, el Pueblo San José, en el partido de Coronel Suárez, celebrará una nueva edición de la Füllsen Fest, una de las fiestas más queridas por la comunidad de descendientes de alemanes del Volga. La entrada es gratuita y se espera una gran convocatoria de vecinos y turistas.
Durante el fin de semana, habrá puestos gastronómicos a cargo de instituciones locales, stands cerveceros, food trucks, artesanías y una nutrida grilla de espectáculos musicales.
El sábado la actividad comenzará a las 15:30, con propuestas culinarias y artísticas desde las 16:00. El domingo, la jornada abrirá a las 9:00 e incluirá la tradicional misa a las 11:00, el desfile y acto protocolar a las 12:15, y luego la esperada degustación del füllsen gigante, una de las atracciones más populares de la celebración.
A las 14:00 se realizará el concurso y elección del mejor füllsen, y desde las 16:00 hasta las 1:30 habrá nuevos shows musicales. El cierre estará a cargo del reconocido cantante Antonio Ríos, que se presentará a las 21:30, precedido por el “spicher” y la presentación de la canción de las fiestas alemanas.
🍞 ¿Qué es el Füllsen?
El Fülsen o budín de pan es un plato tradicional de los alemanes del Volga, que nunca falta en los grandes eventos, tanto familiares como sociales, que se llevan a cabo en los pueblos alemanes.
Ingredientes
- Pan duro: 1 kg
- Leche: 1 litro
- Azúcar: 1/2 taza
- Crema: de leche 1/2 taza
- Huevos: 2 o 3.
- Pasas de uvas
Preparación:
Mojar el pan con la leche hasta que este blando, luego agregar la crema, los huevos, el azúcar y mezclar bien. Agregar las pasas de uvas y volver a mezclar. Colocar en un molde en mantecado. Cocinar a horno moderado.
📍 Datos claves:
Evento: 10° Füllsen Fest
Lugar: Pueblo San José, Coronel Suárez
Fechas: Sábado 8 (desde las 15:30) y domingo 9 (desde las 09:00) de noviembre
Entrada: Gratuita
Organizan: Asociación Füllsen Fest y Municipalidad de Coronel Suárez
Más información:
🌐 www.coronelsuarez.tur.ar
📸 @suarezturismo
📘 facebook.com/suarezturismo
