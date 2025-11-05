El próximo sábado 8 y domingo 9 de noviembre, el Pueblo San José, en el partido de Coronel Suárez, celebrará una nueva edición de la Füllsen Fest, una de las fiestas más queridas por la comunidad de descendientes de alemanes del Volga. La entrada es gratuita y se espera una gran convocatoria de vecinos y turistas.

Ads

Puede interesarte

Durante el fin de semana, habrá puestos gastronómicos a cargo de instituciones locales, stands cerveceros, food trucks, artesanías y una nutrida grilla de espectáculos musicales.

El sábado la actividad comenzará a las 15:30, con propuestas culinarias y artísticas desde las 16:00. El domingo, la jornada abrirá a las 9:00 e incluirá la tradicional misa a las 11:00, el desfile y acto protocolar a las 12:15, y luego la esperada degustación del füllsen gigante, una de las atracciones más populares de la celebración.

Ads

Puede interesarte

A las 14:00 se realizará el concurso y elección del mejor füllsen, y desde las 16:00 hasta las 1:30 habrá nuevos shows musicales. El cierre estará a cargo del reconocido cantante Antonio Ríos, que se presentará a las 21:30, precedido por el “spicher” y la presentación de la canción de las fiestas alemanas.

🍞 ¿Qué es el Füllsen?

Ads

El Fülsen o budín de pan es un plato tradicional de los alemanes del Volga, que nunca falta en los grandes eventos, tanto familiares como sociales, que se llevan a cabo en los pueblos alemanes.

Ingredientes

Pan duro: 1 kg

Leche: 1 litro

Azúcar: 1/2 taza

Crema: de leche 1/2 taza

Huevos: 2 o 3.

Pasas de uvas

Preparación:

Ads

Mojar el pan con la leche hasta que este blando, luego agregar la crema, los huevos, el azúcar y mezclar bien. Agregar las pasas de uvas y volver a mezclar. Colocar en un molde en mantecado. Cocinar a horno moderado.

📍 Datos claves:

Evento: 10° Füllsen Fest

Lugar: Pueblo San José, Coronel Suárez

Fechas: Sábado 8 (desde las 15:30) y domingo 9 (desde las 09:00) de noviembre

Entrada: Gratuita

Organizan: Asociación Füllsen Fest y Municipalidad de Coronel Suárez

Más información:

🌐 www.coronelsuarez.tur.ar

📸 @suarezturismo

📘 facebook.com/suarezturismo