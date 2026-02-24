El Pueblo Turístico Santa María, en el partido de Coronel Suárez, se prepara para vivir una nueva edición de la Strudel Fest, un evento que ya es emblema de la identidad de los Alemanes del Volga en la región. Con entrada gratuita, la propuesta combina música, danzas típicas, gastronomía alemana, patio cervecero, artesanías y actividades culturales para toda la familia.

La 11° edición se desarrollará el viernes 27 desde las 20:00, el sábado 28 a partir de las 12:00 y el domingo 1 de marzo desde las 9:00 en distintos espacios de Santa María. El domingo a las 10:00 será uno de los momentos más esperados con la elaboración del tradicional strudel gigante, que convoca a vecinos y visitantes alrededor de esta receta emblemática de la cocina germana.

Además, durante el fin de semana habrá visitas guiadas y recorridos histórico-arquitectónicos organizados por la Asociación de Turismo Comunitario, ideales para conocer la historia, la identidad y los rincones más pintorescos de la localidad.

El Torneo de Kóser, una tradición centenaria

Uno de los grandes atractivos del sábado 28 será el Torneo de Kóser, que comenzará a las 13:00 en la Plaza Juan Carlos Roth. Se trata de uno de los juegos más tradicionales de los Alemanes del Volga, cuyo nombre significa “juego de los huesos”.

El Kóser se practicaba entre las comunidades alemanas asentadas en la región del Volga, en Rusia, hasta aproximadamente 1941. Con el tiempo dejó de jugarse, pero en las últimas décadas fue recuperado y hoy vuelve a formar parte de las celebraciones culturales en esta zona bonaerense. Su origen, según la tradición, se remonta a la Guerra de los Cien Años, cuando los soldados lo practicaban en sus tiempos libres entre batalla y batalla.

El juego utiliza huesos disecados de caballo, específicamente la falange proximal, que, por su forma, recuerdan a pequeños soldaditos. La dinámica consiste en colocar diez huesos parados en línea y dos “guardias” en las puntas, separados del resto. Los equipos, integrados por dos jugadores y ubicados a unos 13 metros de distancia, lanzan cinco “schmizer” (tiradores, también huesos) con el objetivo de derribar primero a los guardias laterales y luego al “pelotón” central. Gana el equipo que logra voltear todas las piezas del adversario. Aunque guarda cierta similitud con las bochas, en el Kóser no se trata de arrimar sino de derribar.

📌 Datos claves

Evento: 11° Strudel Fest

Lugar: Santa María, partido de Coronel Suárez

Fecha: Viernes 27 (desde las 20:00), sábado 28 (desde las 12:00) y domingo 1 de marzo (desde las 9:00)

Entrada: Gratuita

Imperdibles: Strudel gigante (domingo 10:00), Torneo de Kóser (sábado 13:00, Plaza Juan Carlos Roth), patio cervecero, danzas típicas y visitas guiadas

Organiza: Municipalidad de Coronel Suárez

Más información: Instagram y Facebook: Strudel Fest Santa María