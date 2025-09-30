"Correte porque te paso por arriba": un joven atropelló a inspectores en un control de tránsito en Chacabuco
El hecho ocurrió en pleno centro. El conductor se negó a frenar en el control y huyó a toda velocidad. Los inspectores resultaron ilesos. La Policía investiga el caso.
Un violento episodio de tránsito conmocionó a la ciudad de Chacabuco. Ocurrió en la esquina de Padre Doglia y 9 de Julio, cuando personal de la Dirección de Tránsito realizaba un control vehicular.
Según informó el medio local Chacabuco en Red, los inspectores le ordenaron frenar, pero el conductor se negó y aceleró. Antes de huir, lanzó una amenaza: “Correte porque te paso por arriba”.
A pesar del peligroso accionar, los inspectores resultaron ilesos. Tras el hecho, la Policía inició un operativo para dar con el vehículo y esclarecer lo ocurrido.
Este nuevo episodio se suma a otros hechos de violencia vial registrados en distintas localidades bonaerenses, donde los inspectores suelen ser blanco de agresiones durante los controles de tránsito.
