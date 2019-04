El último Reporte Agrícola Quincenal de la Bolsa de Cereales y productos de Bahía Blanca precisó que la campaña 2018/19 de girasol finalizó retrasada, con un rendimiento promedio de 2.100 kg/hectárea, similar al ciclo anterior. Asimismo el incremento del 3% en la superficie sembrada, permitió que la producción final aumente en igual medida, al totalizar 1,33 millones de tn.

"En general los lotes cosechados presentaron rendimientos buenos a muy buenos, sin embargo en algunos sectores puntuales se observaron daños de granizo", indicó el informe.

La zona norte (comprendida por Bolívar- Carlos Casares- Daireaux- General Villegas- Hipólito Irigoyen - Pehuajó- Rivadavia- Trenque Lauquen- Chapaleufú- Maracó- Pellegrini- Salliqueló- Tres Lomas) "presentó un rendimiento promedio de 2.400 kg/ha (14% inferior a la campaña 2017/18), debido al bajo peso de los granos, ocasionado por las abundantes precipitaciones registradas en el periodo de floración". Se destacó el partido de General Villegas con rindes de 2.800 kg/ha.

El rendimiento de la zona centro (que abarca a Adolfo Alsina- Azul- C. Dorrego- C. Pringles- C. Suárez- G. Lamadrid- Gonzáles Cháves- Guaminí- Laprida- Olavarría- Saavedra - Tres Arroyos- Catriló - Conhelo- Quemú Quemú- Rancul- Realicó- Trenel) aumentó un 11% finalizando en 2.100 kg/ha. En los partidos costeros de San Cayetano y Tres Arroyos los monitores presentaron valores máximos de 2.800kg/ha.

Por último la zona sur (Bahía Blanca- Coronel Rosales- Patagones- Puán- Tornquist- Villarino- Atreucó- Capital- Guatraché- Hucal- Toay- Utracán) fue la más afectada por la sequía estival, registrando rindes de 1.300 kg/ha y una caída del 13% con respecto al ciclo anterior. Los departamentos de Atreucó y Capital presentaron promedios de 1.900 kg/ha, mientras que en Tornquist y Saavedra se obtuvieron rindes de 1.000 kg/ha.

Como excepción se encuentran los partidos de Villarino y Patagones, donde el cultivo se produce principalmente bajo riego y es destinado a la producción de semillas.

Por otra parte, la Bolsa bahiense estimó que en maíz la condición del cultivo es "buena" y en la región de influencia se espera un rendimiento promedio de 6.600 kg/ha, un 19% más que la afectada campaña anterior. Además en soja la condición también es buena y se espera un rendimiento de 2.400 kg/ha (41% más que el castigado ciclo 2017/18).