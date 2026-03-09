El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, aseguró que la temporada de verano en la provincia de Buenos Aires cerró con una fuerte caída en la actividad turística y responsabilizó a la política económica del Gobierno nacional por la retracción del sector.

Según explicó el funcionario, el análisis del comportamiento del turismo comenzó a fines de noviembre, antes del inicio del período fuerte de vacaciones, y ya entonces anticipaban un escenario complejo. “Sabíamos que iba a ser una temporada complicada”, afirmó.

Costa detalló que durante las primeras semanas del verano se identificaron tres dinámicas claras: menos turistas en los destinos bonaerenses, estadías más cortas y un gasto mucho menor en los distintos puntos turísticos de la provincia.

Caída de turistas

De acuerdo con los datos oficiales presentados por la Provincia, entre el 1° de diciembre y el 4 de marzo llegaron 8,7 millones de turistas a territorio bonaerense, lo que representa casi un 5% menos que en la temporada pasada.

Sin embargo, el funcionario señaló que el dato más preocupante surge al comparar con la última temporada previa al gobierno de Javier Milei. En ese período, según afirmó, la provincia perdió 1.260.000 turistas en apenas dos años.

“Esto habla de un desplome del turismo. Son un millón doscientas sesenta mil personas que dejaron de visitar la provincia de Buenos Aires durante la temporada de verano”, sostuvo Costa.

Críticas a la política económica nacional

El ministro atribuyó parte de la caída a decisiones económicas del Gobierno nacional, entre ellas el nivel del tipo de cambio y la eliminación de políticas de incentivo al turismo interno.

Según planteó, esas medidas generaron una competencia desfavorable para los destinos locales, ya que encarecieron los viajes dentro del país y abarataron los viajes al exterior.

“Una parte de ese turismo eligió otros destinos, particularmente en el exterior, producto de variables económicas que dispuso el Gobierno nacional”, afirmó Costa, quien sostuvo que existe una política que favorece los viajes fuera del país mediante más frecuencias aéreas y un tipo de cambio que vuelve relativamente más baratos los destinos internacionales.

Menos vacaciones para la clase media

El funcionario también señaló que la caída del turismo interno se explica en gran medida por la pérdida de poder adquisitivo de muchas familias.

“Gran parte de los turistas que dejaron de venir no eligieron otro destino: directamente no pudieron salir de sus casas porque no tuvieron ingresos ni recursos para tomarse vacaciones”, aseguró.

En ese sentido, Costa indicó que los datos muestran una transformación en el perfil del turismo: los destinos asociados a sectores de mayores ingresos lograron sostener o incluso aumentar levemente la actividad, mientras que los destinos más populares registraron fuertes caídas.

Estadías más cortas y turismo de fin de semana

Otro de los indicadores que reflejan la retracción del sector es la duración promedio de las estadías, que cayó un 5% respecto del año pasado y un 6% en comparación con la última temporada previa al actual gobierno nacional.

Actualmente, explicó el ministro, la estadía media se ubica entre tres y cinco días, lo que refleja la consolidación de un turismo de escapadas cortas o de fin de semana.

“Hoy muchas familias deciden a último momento: si ven que tienen algo de dinero, que el clima acompaña o aparece alguna promoción, se toman unos días. Si no, se quedan en sus casas”, concluyó Costa.