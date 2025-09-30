Coto festeja 55 años con un sorteo de más de 300 millones de pesos en premios
Desde el 25 de Septiembre hasta el 4 de Noviembre del 2025 inclusive, comprando en las sucursales adheridas de la firma nacional el cliente podrá participar por un año de productos gratis. Además, los ganadores también estarán ayudando a una entidad benéfica.
Según informó la empresa, “por cada $5.000 en tu compra en cualquiera de las sucursales adheridas, vas a obtener una chance para participar del Sorteo. Si comprás alguno de los productos seleccionados que están identificados con el logo EXTRA CHANCE sumás una chance extra por cada uno de estos productos. Si sos miembro de Comunidad COTO duplicás tus chances y si compraste a través de COTO Digital triplicás tus chances”.
Durante este mes aniversario, Coto también celebrará junto al público con ofertas espectaculares en marcas líderes y una destacada propuesta de promociones bancarias y billeteras electrónicas junto con descuentos con Comunidad Coto.
El sorteo contará con un spot especial que tiene como protagonista al jugador de fútbol campeón del mundo Rodrigo De Paul.
