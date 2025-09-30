Según informó la empresa, “por cada $5.000 en tu compra en cualquiera de las sucursales adheridas, vas a obtener una chance para participar del Sorteo. Si comprás alguno de los productos seleccionados que están identificados con el logo EXTRA CHANCE sumás una chance extra por cada uno de estos productos. Si sos miembro de Comunidad COTO duplicás tus chances y si compraste a través de COTO Digital triplicás tus chances”.

Ads

Durante este mes aniversario, Coto también celebrará junto al público con ofertas espectaculares en marcas líderes y una destacada propuesta de promociones bancarias y billeteras electrónicas junto con descuentos con Comunidad Coto.

El sorteo contará con un spot especial que tiene como protagonista al jugador de fútbol campeón del mundo Rodrigo De Paul.

Ads

Ads