El intendente de Pellegrini Guillermo Pacheco dio positivo de covid-19. "Desde hace unos días vengo cumpliendo un aislamiento preventivo, me hice un hisopado rápido y el resultado fue positivo", informó.

Al mismo tiempo, remarcó que se identificó a ocho contactos estrechos y otros tres funcionarios (con test negativo) mantienen el aislamiento.

"Me he sentido muy bien salvo alguna dolencia en la garganta. Esto me dejó seguir trabajando a la distancia", precisó.

Pacheco se suma a los otros 13 positivos de Martín Insaurralde (Lomas de Zamora); Mayra Mendoza (Quilmes), Gustavo Menendez (Merlo), Mario Secco (Ensenada) y Néstor Grindetti (Lanús).

Además de Javier Iguacel (Capitán Sarmiento); Martín Yeza (Pinamar), Esteban Santoro (General Madariaga), Walter Torchio (Carlos Casares), Alberto Gelené (Las Flores), Gustavo Notararigo (Saavedra), Esteban Reino (Balcarce) y Osvaldo Cáffaro (Zárate).