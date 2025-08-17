Un oficial de la Policía bonaerense se defendió a los tiros de un intento de robo y terminó matando a uno de los dos motochorros que lo abordaron cuando circulaba en una moto junto a su hermana en La Matanza.

El flamante candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, dijo sobre el caso: “Crack el policía y bien agujereado uno de los chorros de mierda. Cárcel o bala para los delincuentes. Que se termine la pesadilla abolicionista”.

El efectivo, que se desempeña en el área de Antidrogas de la DDI La Matanza y viajaba vestido de civil, fue sorprendido por dos delincuentes armados que intentaron robarle la moto. Al bajar del vehículo para enfrentarlos, uno de los asaltantes le disparó en la pierna. Por fortuna, la bala dio en el celular y no alcanzó una arteria, lo que evitó una herida más grave.

Ante la agresión, el agente respondió con su arma reglamentaria, efectuando cinco disparos. Cuatro impactaron en uno de los agresores, quien cayó gravemente herido y murió en el lugar; el otro ladrón logró escapar a pie y permanece prófugo.

El efectivo resultó herido pero está fuera de peligro y fue internado en una clínica privada de Lomas del Mirador. En tanto, el fiscal Adrián Arribas, a cargo de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, se hizo presente en la escena del crimen y ordenó el secuestro de ambas motocicletas involucradas para su análisis, determinándose que la utilizada por los delincuentes provenía de Ciudad Evita y tenía pedido de secuestro por robo.

La Justicia no adoptó medidas restrictivas contra el agente, quien quedó en libertad casi inmediatamente luego de ser demorado, ya que consideraron que actuó en legítima defensa.