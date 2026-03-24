El conflicto por el servicio de recolección y barrido en Villa Gesell sumó un nuevo capítulo, con una protesta del Sindicato de Camioneros frente al edificio municipal, que incluyó quema de neumáticos y la presencia de referentes nacionales del gremio.

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La manifestación fue convocada en medio de la incertidumbre por el posible despido de trabajadores de la empresa Santa Elena, encargados del barrido manual en la Avenida 3. Los manifestantes se concentraron en la puerta de la Municipalidad y realizaron un piquete que generó tensión en la ciudad.

En la previa, el líder gremial Pablo Moyano, quien participó de la movilización, había cuestionado al intendente Gustavo Barrera a quien definió como “nefasto” y lo acusó de aplicar un ajuste similar al del Gobierno nacional. “Tiene que tomar una medida, ponerle impuestos a los negocios, a los grandes restaurantes, a los balnearios, pero no sacarle dinero a los trabajadores”.

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Tras la protesta, el intendente Gustavo Barrera se expresó a través de sus redes sociales con un mensaje crítico hacia la modalidad de la protesta. “¿Es el camino? Hoy, en un día feriado tan significativo para la memoria de los argentinos, ‘camioneros’ eligieron hacer un piquete en la puerta de la Municipalidad, incluso prendiendo fuego neumáticos. Así no”, sostuvo el jefe comunal.

Tras la escalada, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, una medida que busca descomprimir la situación. De esta manera, los trabajadores deberán retomar sus tareas mientras se avanza en una negociación entre las partes.

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Habrá una audiencia clave el próximo viernes en La Plata, donde representantes del municipio, el sindicato y la empresa intentarán acercar posiciones. Además, el lunes siguiente, Moyano mantendrá un encuentro con el gobernador Axel Kicillof para analizar el conflicto y avanzar en una posible solución, en el marco del proceso de provincialización del servicio de recolección.