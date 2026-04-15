Las dos jubiladas que presuntamente le financiaron el pago del departamento que compró Manuel Adorni en el barrio porteño de Caballito, deberán declarar ante la Justicia. Vale recordar que frente a la prensa dijeron no conocer al funcionario.

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La transacción fue certificada el 18 de noviembre de 2025, por un valor de 230.000 dólares. El Jefe de Gabinete pagó un adelanto de 30.000 dólares y se endeudó por los restantes 200.000 dólares.

Este miércoles, por requerimiento de la fiscalía, Viegas y Sbabo deberán presentarse con sus teléfonos celulares con el fin de acceder a sus registros de llamadas, mensajes, audios, correos electrónicos e imágenes relacionadas con las operaciones que se están investigando.

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Mientras tanto, el Presidente Javier Milei sigue pagando el costo político pero se niega a echar a Adorni. ¿Hasta cuándo aguantará?

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