Tras los explosivos audios del ahora ex funcionario de Discapacidad, Diego Spagnuolo, el Gobierno no puede controlar el cimbronazo y permanece en un complicado silencio, mientras los hechos se suceden y agravan la situación.

En este marco, el juez federal Sebastián Casanello acusó este domingo a Ariel De Vincentis, el jefe de Seguridad del barrio cerrado Nordelta (Tigre), por el delito de encubrimiento, ya que sospecha que ayudó a escapar a Jonathan Kovalivker, uno de los propietarios de la Droguería Suizo Argentina, el laboratorio implicado en las coimas que involucran a Karina Milei.

Por tal razón, el encargado de seguridad fue citado para prestar declaración indagatoria este lunes, tras un pedido del fiscal que investiga el caso, Franco Picardi.

Asimismo, la Justicia cree que Kovalivker huyó con dinero, ya que en su casa encontraron tres cajas de seguridad, de las cuales una de ellas estaba abierta, con indicios de que se habría ido con premura.

